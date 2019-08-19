19 Ağustos 2019 - 12:51
Journalist ID: 2394
News Code 83443181
0 Persons

Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında;

İran Grekoromen Güreş Milli Takımı ikinci sırada yer aldı

İran Grekoromen Güreş Milli Takımı ikinci sırada yer aldı

Tahran, IRNA- Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İran Grekomen Güreş Milli Takımı, 2 altın ve 3 bronz madalya kazanarak ikinci sırada yer aldı.

16-18 Ağustos tarihleri arasında Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası, 55, 63, 72, 77, 87, ve 130 kg’de yapıldı.

İranlı güreşçi Muhammed Nakusi, Türk güreşçi Abdülrahman’I 4-2 yenerek finale yükseldi. Finalde Rus rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Diğer güreşçimiz Aliekber Yusufi 130 kg’de Türk Muhammet Bakayır’ı yenerek finale yükseldi. Finalde ABD rakibini 2-1 yenerek altın madalya elde etti.

İran’dan Puya Dadmarz 55 kg üçüncülük yarışmasında Ermeni rakibini 2-0 yenerk bronz madalya elde etti.

Güreşçimiz Muhammedrıza Rüstemi 72 kg’de üçüncülük yarışmasında Türk İsmayil Gün’ü 6-5 yenerek bronz madalya kazanmayı başardı.

İranlı güreşçi Şahin Bedağı 63 kg’de üçüncülük yarışmasında Bulgar rakibini 3-2 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 0 =