İran Grekoromen Güreş Milli Takımı ikinci sırada yer aldı

16-18 Ağustos tarihleri arasında Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası, 55, 63, 72, 77, 87, ve 130 kg’de yapıldı.
İranlı güreşçi Muhammed Nakusi, Türk güreşçi Abdülrahman’I 4-2 yenerek finale yükseldi. Finalde Rus rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazandı.
Diğer güreşçimiz Aliekber Yusufi 130 kg’de Türk Muhammet Bakayır’ı yenerek finale yükseldi. Finalde ABD rakibini 2-1 yenerek altın madalya elde etti.
İran’dan Puya Dadmarz 55 kg üçüncülük yarışmasında Ermeni rakibini 2-0 yenerk bronz madalya elde etti.
Güreşçimiz Muhammedrıza Rüstemi 72 kg’de üçüncülük yarışmasında Türk İsmayil Gün’ü 6-5 yenerek bronz madalya kazanmayı başardı.
İranlı güreşçi Şahin Bedağı 63 kg’de üçüncülük yarışmasında Bulgar rakibini 3-2 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.
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