İranlı kayakçı tarih yazdı

İsviçre'de düzenlenen Dünya Çim Kayağı Kupası'nda İran Çim Kayağı Milli Takımı üyesi Mehdi Solekani, ilk defa dördüncü olarak İran'ın şimdiye kadarki en iyi unvanını elde etti ve tarih yazdı.

İranlı kayakçıdan önce İsviçre'den Mirco Hopi, yine İsviçreli Stefan Portman ve İtalyan Pietro Gorini ilk üç sırada yer aldı.

Öye yandan diğer kayakçımız Murtaza Caferi her hangi bir unvan elde edemedi.

Kadınlar kategorisinde de Japon sporcular ilk sıralarda yer aldılar. İran'dan Semin Daveri de bir unvan kazanamadı.

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