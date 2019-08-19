Suudi Arabistan tarafından koşulların sağlanması durumunda umre seferleri başlayacak

Ebdülfettah Nevvad yaptığı açıklamada, 'İran'da umre ziyareti yapmak isteyen yüzbinlerce kişi var. Ancak bunun mümkün olması için İranlı zairlere konsolosluk hizmetleri başta olmak üzere diğer altyapı işlemlerinin Suudi Arabistan hükümeti tarafından yapılması lazım' dedi.

Altyapı çalışmalarından en önemlisinin İranlı hac zairlerine konsolosluk hizmetlerinin sunulması olduğunu dile getiren Nevvab, 'İranlı vatandaşların haklarını korumak üzer İran siyasi temsilcileri Suusi Arabistan'da olabilmelidir' ifadesini kullandı.

Nevvab ayrıca İran'ın Suudi Arabistan tarafından gerekli koşulların sağlanması durumunda hızlıca gerekli işlemleri yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

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