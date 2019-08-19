İran Gençler Wushu Milli Takımı ilk madalyasını kazandı

İranlı kadın ve erkek wushucular, sanda ve taolu kategorilerinde bu yarışmalara katıldı.

16 Ağustos'ta Brunei'de başlayan Asya Gençler Wushu Şampiyonası 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

Fatma ve Münire Penahi'den oluşan İran Kadınlar Duelin Takımı, 9.23 puanla üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.

Bu kategoride Brunei 9.33 puanla altın, Hong Kong da 9.30 puanla sırasıyla gümüş madalya elde etti.

Öte yandanMuhammed Ali Muciri, Taha Bedii ve Ali Şükrevi'den oluşan İran Erkekler Duelin Takımı altıncı sırada yer aldı..