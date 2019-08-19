İsviçre Satranç Turnuvasında iki İranlı satranççı şampiyon ve ikinci oldu

İran temsilcili olarak İsviçre Copper Satranç Turnuvası'na katılan Muhammed Emin Tebatebayi ve Perham Maksudlu, şampiyon ve ikinci oldular.

Alman rakibi ile karşılaştığı mücadeleyi kazanan Tebatebayi, 6 puanla şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Maksudlu ise diğer Alman satranççı ile oynadığı maçtan galip ayrıldıktan sonra İsviçreli rakibi ile berabere kalarak ikinciliği elde etti.

Çeşitli ülkelerden 87 satranççının katıldığı İsviçre Copper Satranç Turnuvası'nda şampiyonlara 25 bin İsviçre Frangı ödül verildi.

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