19 Ağustos 2019 - 09:43
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News Code 83442889
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Zarif: Finlandiya'nın Fars Körfezi ile ilgili planı, İran'ınkine benziyor

Zarif: Finlandiya'nın Fars Körfezi ile ilgili planı, İran'ınkine benziyor

Helsinki, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, 'Finlandiya'nın eskiden beri Fars Körfezi ile ilgili bir planı var ve bu plan, İran'ınkine benziyor' dedi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye giriş yaptığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Birkaç yıl önce Helsinki'ye geldiğimde Fars Körfezi'nde bölgesel diyalog forumun kurulmasını önerdik. Finlandiyalılar da her zaman bu konulara ilgi göstermişlerdir' diye konuştu.

Finlandiya, İsveç ve Norveç yetkilileri ile bölgesel konuları görüştüklerine işaret eden Zarif, 'Bu üç ülke bölgemizdeki meselelerle ilgili aktifler. İsveç, Yemen krizinin görüşüldüğü toplantıya ev sahipliği yaptı ve Norveç, Afganistan'la ilgili bir toplantının düzenlenmesini istiyor' ifadesine yer verdi.

Bu üç ülke ile bölgesel konuların görüşülmesinin gerekli olduğunun altını çizen Zarif, 'Bugün bölgedeki durum çok özeldir ve dolayısıyla geniş çaplı istişarelerin yapılması gerekmektedir' diye ekledi.

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