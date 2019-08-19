Zarif: Finlandiya'nın Fars Körfezi ile ilgili planı, İran'ınkine benziyor

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye giriş yaptığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Birkaç yıl önce Helsinki'ye geldiğimde Fars Körfezi'nde bölgesel diyalog forumun kurulmasını önerdik. Finlandiyalılar da her zaman bu konulara ilgi göstermişlerdir' diye konuştu.

Finlandiya, İsveç ve Norveç yetkilileri ile bölgesel konuları görüştüklerine işaret eden Zarif, 'Bu üç ülke bölgemizdeki meselelerle ilgili aktifler. İsveç, Yemen krizinin görüşüldüğü toplantıya ev sahipliği yaptı ve Norveç, Afganistan'la ilgili bir toplantının düzenlenmesini istiyor' ifadesine yer verdi.

Bu üç ülke ile bölgesel konuların görüşülmesinin gerekli olduğunun altını çizen Zarif, 'Bugün bölgedeki durum çok özeldir ve dolayısıyla geniş çaplı istişarelerin yapılması gerekmektedir' diye ekledi.

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