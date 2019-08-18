18 Ağustos 2019 - 23:08
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News Code 83442640
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Zarif: Saldırmazlık Paktı yabancı oyunculara bağlılıktan daha üstündür

Zarif: Saldırmazlık Paktı yabancı oyunculara bağlılıktan daha üstündür

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın bölgesel bir diyalog forumu ve saldırmazlık paktının imzalanmasının kurulmasına ilişkin önerisinin yabancı güçlere güvenmekten daha iyi olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, 'Kuveyt Veliaht Prensi Nawaf Cabir el-Sabah ile görüştüm. Kuveyt Emiri'nin iyileşmesi için dua ediyoruz.’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, bu sabah Kuveyt Veliaht Prensi Nawaf Cabir el-Sabah ile yaptığı görüşmede, 'Biz bu bölgede kalıcıyız, yabancılar ise gidici' dedi.

Kuveyt Emiri'ni bölgede dirayetli liderlerden biri olarak nitelendiren Zarif, İran-Kuveyt ilişkilerinin dostça ve kardeşçe olduğunu belirtti ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesi gerektiğini dile getirdi.

Bölge ülkelerinin gelişmeler karşısında iş birliği yapmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Zarif, 'Biz bu bölgede kalıcıyız, yabancılarsa gidici' diye konuştu.

Kuveyt Veliaht Prensi Cabir el-Sabah da bu görüşmede yaptığı açıklamada, bölge çıkarlarının her şeyden üstün olduğuna işaret ederek, 'İş birliği ve diyalog için daima hazırız ve bunu bölge çıkarları ile istikrar ve güvenliği için önemli buluyoruz' dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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