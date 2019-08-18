Adrian Derya petrol tankeri bu akşam Cebelitarık'tan ayrılacak

Twitter hesabından açıklama yapan İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, “15 Ağustos'ta Cebelitarık yetkililerinin geminin serbest bırakıldığını duyurduğunda, gerekli tüm liman prosedürlerinin yerine getirilmesi ve gemi için yeni bir ekip görevlendirilmesi için aktif çalışmalar yapıldı. Geminin bu akşam denize açılması bekleniyor” ifadesini kullandıç.

İran’ın Londra Büyükelçisi'ne göre, Cebelitarık mahkemesi, ABD’nin İran petrolünü taşıyan bir petrol tankeri aleyhine kısıtlayıcı tedbirler alma veya empoze etme talebini resmen reddetti.

Mahkeme, ABD'nin talebinin ABD'nin tek taraflı yaptırım düzenlemelerine uygun olarak yapıldığına ve AB'de uygulanabilir olmadığına karar verdi.

Baidinejad, tankerin İran İslam Cumhuriyeti bayrağının üzerine asılması ve İran’da tescili nedeniyle, u gemiye yeni bir İran ismi seçildi.Petrol tankerinin herhangi bir yaptırıma maruz kalmadığı ve petrolünün İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait olduğu vurgulandı.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkan Yardımcısı Celil İslami de, Panama hükümetinin bu petrol tankerinin İran bayrağı taşımasını talep ederek, ülkenin bayrağını kullanmaya son verdiği dile getirdi.

İran petrolünü taşıyan bir süper tanker olan Grace 1, 4 Temmuz günü Suriye'ye yönelik yaptırım ihlalleri şüphesiyle Britanya Akdeniz Bölgesi'nin Cebelitarık kıyılarındaki İngiliz Kraliyet Denizcileri tarafından alıkonuldu

ABD’nin baskılarına rağmen Cebelitarık Boğazı'nda el konulan İran tankeri 15 Ağustos günü serbest bırakıldı.

Tanker 4 Temmuz tarihinde Cebelitarık polisi ve İngiltere Özel Harekat Güçleri tarafından 2.1 milyon ton ham petrol ile birlikte tevkif edildi.

Batı medyası 4 Temmuz'da İran petrolünü taşıyan Grace-1 isimli petrol gemisinin İngiltere Deniz Kuvvetleri'nce alıkonulduğunu ve bunun AB'nin Suriye'ye yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmişti.

İran ise bu haberleri yalanlayarak, bu tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının bu süper tankerin demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını belirtiyordu.

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