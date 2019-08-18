Irak’ın güvenliği bizim güvenliğimizdir

İran Savunma Bakanı General Hatemi, Irak İçişleri Bakanı Yasin Taher ile yaptığı görüşmede, 'İki tarafın da sürekli olarak istişarelerde bulunması gerekmektedir. Irak İçişleri Bakanlığı bir güvenlik kurumu olarak Irak'ın ve bölgenin tamamının istikrar ve güvenliğini sağlamada önemli bir role sahiptir’ diye belirtti.

İran Savunma Bakanı, bölgenin tarihi, kültürü, dini ve medeniyeti ile birlikte siyasi ve güvenlik koşulları açısından benzerlik taşıdığını belirterek, İki ülkenin doğrudan ve sürekli istişarelerle ortak çıkarlarını temin etmesi gerektiğini dile getirdi. r.

İran Savunma Bakanı ayrıca İran'ın Irak ile olan stratejik ve uzun vadeli işbirliği çerçevesinde, terör örgütlerinin topraklarına saldırması sırasında ülkeye destek verdigini ifade etti.

Hatemi, 'Irak'ın güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz ve kendi istikrar ve güvenliğimiz için çaba gösterdiğimiz kadar, Irak'ın güvenliği de bizim için önemlidir' diye ekledi.

İrak İçişleri Bakanı Taher de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Irak’a terör örgütlerine karşı direnişini ve desteğini takdir ederek, iki ülke arasındaki askeri güvenlik işbirliğinin Irak hükümetinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.