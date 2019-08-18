İran Yargı Erki ve Limanlar Kurumu, İngiltere'nin alıkonulan gemisi hakkında karar verecek

İran Uluslararası Radyo ve Televizyon Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünya Denizcilik Günü Töreni'nde konuşan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri, 'Cebelitarık Boğazı'nda alıkonulup bir buçuk ay sonra serbest bırakılan Grace 1 gemisi ile İran tarafından alıkonulan İngiliz petrol gemisi arasında her hangi bir bağlantı yoktur' dedi.

İngiliz petrol gemisinin yasa dışı faaliyetlerinin açık olduğuna işaret eden Amiral Tengsiri, 'Bu İngiliz petrol tankeri, görüşülmesi gereken 3 ihlal yapmıştır' diye ekledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, 19 Temmuz günü yaptığı açıklamada, uluslararası deniz hukukuna uymadığı gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol gemisine el konulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu iafedeler kullanıldı:

'Bu akşam (19 Temmuz) Stena İmpero isimli bir İngiliz petrol tankerine, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada uluslararası deniz hukuku ve kurallara uymadığı nedeniyle, Hürmügan Limanlar ve Denizcilik İl Kurumu'nun isteği üzerine Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Alayı'nca el konuldu.

Anılan petrol tankerine el konulduktan sonra, kıyıya çekilerek yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli soruşturmanın yütürülmesi için Kimanlar ve Denizclik Kurumuna teslim edildi.'

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