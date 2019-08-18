İran, İtalya ile çok yakın ve samimi ilişkilerini güçlendirmek istiyor

İtalya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone ile görüşerek, güven mektubunu alan Cumhurbaşkanı Ruhani, görüşmede yaptığı açıklamada, İran-İtalya ilişkilerinin köklü ilişkilere sahip olduğunu kaydederek, 'İran-İtalya dostça ilişkilerinin devamını ve ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarının bu ilişkilere gölge düşürmemesi yönünde kararlıyız' diye konuştu.

Tahran-Roma ekonomik ilişkilerinin ilerlemesi için hazır olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, 'Şimdiki koşullarda yeni yöntemler kullanılarak, iş birliği seviyesinin arttırılması ve ortak yatırımın yapılması gibi alanlarda ilişkilerimizin gelişmesi adına adımlar atılmalıdır. Bunun iki halk ve bölge lehine olduğu açıktır' değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Perrone de yaptığı açıklamada, Roma'nın her alanda Tahran'la ikili ilişkileri artırmaya niyetli olduğunu, şimdiki durumun geçici olduğu ve ilişkilerin gelişmesi gerektiğini söyledi.

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