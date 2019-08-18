İran, komşu ülkelerle ortak örganize sanayi bölgeler kurmayı ciddiyetle takip ediyor

İran'ın güneybatısında Huzistan iline bağlı Şuş Organize Sanayi Bölgesi'nde toplu açılış töreninde konuşan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhsin Salihiniya, 'Şimdiye kadar İran-Azerbaycan ve İran-Türkiye arasında iki ortak organize sanayi bölgesinin kurulması için istişare ve planlamalar yapılmış ve önümüzdeki iki ay içinde İran-Azerbaycan Ortak Organize Sanayi Bölgesi kurulacak' ifadesine yer verdi.

İran'la komşu ülkeler arasında ortak sanayi bölgelerinin kurulması konusunda sanayi bölgesi ile sınır arasındaki uzaklığın dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Salihiniya, bu konunun dikkate alınması durumunda ülkeye ve iş adamlarına ağır yüklerin dayatılmayacağını açıkladı.

Irak'la da Huzistan ilinde ortak organize sanayi bölgesinin inşasına yönelik çalışmalar başlatıldığına işaret eden İran Samayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Salihiniya, Şuş Kaymakamı'nın çabaları sonucu bu ortak sanayi sitesinin Şuş ilçesinde inşa edilebileceğini söyledi.

İran genelinde 900 sanayi bölgesi ve sitesi bulunmakta ve 140 yeni orgamize sanayi bölgesinin inşası İran hükümetinin gündemindedir.

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