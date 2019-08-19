Batılı ülkelerin İran'a müdahale geçmişi

Bu darbe başlangıçta başarılı olmasına rağmen, 1979 İslam Devrimi ile bu tür girişimler başarısız oldu ve İran halkı ulusal egemenliği yeniden kazanarak tam bağımsızlık yolunda ilerledi.

1945 yılında başlayan başlayan İran Milli Parlamentosu 14. döneminde, hükümetin parlamento onayı olmadan ham petrolle ilgili yabancılarla müzakere etmesine izin vermeyen bir yasa çıkarıldı.

Bu yasa, başta İngiltere olmak üzere yabancı devletlerin İran petrol rezervleri üzerindeki egemenliğine son verme yolunda ilk adımdı.

Bu süreçten memnun olmayan İngiltere, Uluslararası Lahey Mahkemesi ve BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a karşı dava açtı. Ancak bu davalar, dönemin İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın savunması sonucu sonuçsuz kaldı..

Bunun sonucunda, Washington ve Londra hedeflerine bir darbe tasarlayıp yapmakla ulaşmaya karar verdiler.

İran halkı, petrol endüstrisini millileştirerek doğal kaynakları üzerindeki egemenliğini korumaya çalışırken, İngiltere Dış İstihbarat Teşkilatı (SIS) ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) işbirliği ve tam desteğiyle 19 Ağustos 1953 günü Ajax adlı bir darbegerçekleşti.

Washington ve Londra bu darbeyi tasarlayıp hayata geçirerek, İran’da despot bir rejimi kurmayı ve bölyece petrol kaynaklarının yanı sıra İran jeopolitik ve jeostratejik alanını kontrol etmeye çalıştı.

Ancak İran halkının 1979 İslam Devrimi, ülkedeki tüm dolaylı ve dolaysız müdahalelere son verdi ve İran yine bağımsızlık yolunda ilerlemeye başladı ve İran halkı egemenliğini geri kazandı.

Ajax Operasyonu, Amerikan ve İngiliz siyasi davranış ve müdahale tarihinde hiçbir zaman İran ulusunun hafızasından silinmeyecek ve İran halkına yönelik müdahaleler tarihinde siyah bir sayfa olarak tarihte yerini koruyacak.

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