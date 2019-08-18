İran, Kabil'de yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadı

Başta acılı aileler olmak üzere Afganistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Sözcü Musevi, İran'ın bu ülke halkı ve hükümetine verdiği desteğe vurgu yaparak, bu tür cinayetleri işleyenlerin insanlık ve Afganistan ile bölgede barış, güvenlik ve istikrar düşmanı olarak nitelendirdi.

Musevi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Afganistan, çetin ve can alıcı bir dönemden geçmekte ve bu yolda, birçok sorun ve engelle karşılaşmaktadır. Eminiz Afganistan halk, etnik gruplar ve hükümetin birliği işe ve aklıselim ve sabırla bu sorunları geride bırakarak gelecek kuşaklar için parlak bir gelecek çizecek ve bu bağlamda her daim İran'ı yanında görecektir.'

Kabil'de dün akşam bir düğün salonuna bombalı saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları düğün sırasında bir intihar saldırganının üzerindeki bombaları patlattığını söyledi.

Yerel saatle 22:40 civarında yaşanan saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, 182 kişinin yaralandığını, yaralılar arasında kadın ve çovukların da bulunduğunu açıkladı.

Saldırının meydana geldiği bölge başkent Kabil'in batısında bulunuyor.

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