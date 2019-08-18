İran belgesel filmi 2020 Oscar Ödülü için yarışacak

Oscar'ds Yarışacak İran Temsilcisini Seçme Kurulu ilk kez İran'dan Oscar Ödülleri'nin En İyi İngilizce Olmayan Film için bir belgesel seçti. Feride'nin Peşinde isimli belgesel, 2020 Oscar Ödülleri'nde ödül için yarışacak.

Belgeselin hikayesi şöyle: '40 yıl önce İmam Rıza Türbesi'nde bırakılan ve çocuk bakımevine verildikten sonra Hollandalı bir çift tarafından evlat edinilerek Hollanda'ya götürülüen Feride isimli bir kadın, İran'a seyahatten korktuğu ve ailesinin yurda dönmesini istememesine rağmen, birkaç yıldır uzaktan gerçek ailesini bulmak için arayış başlatmış ve ilk kez İran'a gelerek doğduğu toprakları ve gerçek ailesi olduklarını iddia ettiği üç aileyi yakından görmek istiyor.

Bu, İran sineması tarihinde bir belgeselin İran sinema temsilcisi olarak seçildiği için bir ilk olma özelliği taşıyor.

İran'ın Oscar 2020'de temsilcisi olarak “Feride’nin Peşinde”yi seçen kurul, Feriştah Tairpur (yapımcı), Fatma Mütemid Arya (oyuncu), Ebülhasan Davudi (yönetmen), Turec Mansuri (kameraman), Resul Sadr Ameli (yönetmen), Emir Esbati (sahne tasarımcısı), Murtaza Rezzak Kerimi (yapımcı), Mehrzad Daniş (eleştirmen) ve Farabi Sinema Vakfı'nın uluslararası ilişkiler direktörü Raed Feridzade'den oluşuyor.

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