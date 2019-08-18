Caspian Limanı merkeziyetiyle Kuzey-Güney Koridoru'nda mal taşımacılığı artacak

İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan iline bağlı Enzeli'de bulunan Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü Rıza Mesrur, limanı ziyaret eden Rusya'nın Astrahan şehrindeki Lotus Serbest Bölge Genel Müdürü ile bir araya geldi.

Mesrur bu görüşmede yaptığı açıklamada, Rusya'yı İran için önemli ve stratejik bir ortak olarak gördüklerini belirterek, 'Enzeli Serbest Bölgesi ile Caspian Limanı, Rusya ve Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerle iş birliği için tasarlanmış ve ikili ve ço boyutlu ilişkilerin artması doğrultusunda etkin faaliyetler yapılmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Astarahn Serbest Bölge Kurumu ile İran'ın Enzeli ve Çabahar Serbest Bölge kurumları arasında Kuzey-Güney Koridoru aracılığıyla ticari faaliyetleri artırmak üzere iş birliği protokolü imzalandığına işaret eden Mesrur, 'Hindistan da dördüncü ülke olarak bu protokole katılmış ve bu rotada ilk yük, Sankt Peterburg'dan Enzeli Serbest Bölgesi'ne, oradan da Hindistan'a gönderilecek' diye konuştu.

Kuzey-Güney Koridoru'ndan ticari faaliyetlerin geliştirilmesinin öneminden bahseden Enzeli Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü Rıza Mesrur, 'Böylece İran, Rusya ve Hindistan arasındaki ekonomik ilişkiler ileri düzey taşınacak' diye ekledi.

İran’ın kuzeybatısındaki Kazvin-Reşt-Astara demiryolu hattının inşa sürecinin tamamlanması ile yıllık 10 milyon ton yük ile 4 milyon kişinin taşınması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda tamamlanan ve Kozey-Güney Koridoru’nun bir parçası olan Kazvin-Reşt-Astara demiryolu hattının Kazvin-Reşt bölümü için 952 milyon dolar harcandı.

Kazvin-Reşt-Astara demiryolu hattı İran için çok önemli bir proje sayılır. Hattın tamamen kullanıma başlaması ile Hazar Denizi kıyısındaki Gilan ili, ulusal demiryolu ağına bağlanması ve Fars Körfezi’nden Avrupa, Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ne ürün ve insan taşımacılığının kolaylaşması bekleniyor.

Tahran’ın batısındaki Kazvin’den başlayarak Azerbaycan sınırında Astara kentinde son bulan demiryolu hattının uzunluğu 165 kilometredir.

22 Kasım 2018’de açılışı yapılan Kazvin-Reşt demiryolu hattının açılış töreninde konuşan İran Ulaşım Altyapıları Yapım ve Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Hayrullah Hadımi, Reşt-Astara ayağının da tamamlanarak kullanıma başlanması ile Asya-Avrupa arasında yük taşımacılığı masrafının %30 civarında düşeceğini dile getirdi.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobeht de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kazvin-Reşt demiryolu hattının açılışının büyük bir başarı olduğunu ve İran devletinin büyük hedefleri gerçekleştirmek istediğini vurguladı.

Kazvin-Reşt-Astara demiryolu hattının inşa süreci 2012 yılında başladı. Hat boyunca toplam 22 kilometre uzunluğunda 53 tünel ile birlikte 62 köprü yapıldı.

Bir iranlı milletvekili’ne göre, demiryolu hattının tamamlanması sonucu Fars Körfezi’nden Avrupa’ya yük taşımacılığı süresi 22 gün, iki kıta arasında mesafe 11 bin kilometre ve taşımacılık giderleri ise %38 ile %50 arasında azalacak. Bu da İran taşımacılık sektörü için büyük bir avantaj sayılmaktadır.

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