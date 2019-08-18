Afganistan Elektrik Bakanı'ndan İran özel sektörüne çağrı

İrna muhabirine konuşan Afganistan Elektrik ve Enerji Bakanı Muhammed Gülhumi, 'Afganistan, yerli kaynaklardan elektrik üretim piyasasını aktif hale getirmiş ve şuana kadar 5 şirket ülkemizde 370 milyon dolar yatırım yapmışlardır' dedi.

İranlı şirketlerin istekli olmaları durumunda Afganistan'ın bu şirketlerin potansiyellerini kullanmaya hazır olduğuna değinen Gülhumi, 'Ülkemiz elektrik enerjisine büyük ihtiyaç duymakta ve halkımızın sadece yüzde 40'ı elektrik enerjisini kullanabiliyor' diye konuştu.

İran şirketlerinin bu durumu değerlendirebileceklerini belirten Afgan Bakan, İran-Afganistan Ortak Komisyonu'nun son zamanlarda yaptığı toplantıya işaret ederek, projelerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran'ın elektrik sektöründe büyük potansiyeller taşıdığına dikkati çeken Afganistan Elektrik ve Enerji Bakanı Gulhumi, 'İran-Afganistan elektrik ağının birbirine bağlanması, elektrik iş birliğinde yeni bir ivme kazandırabilir' diye ekledi.

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