Paris motosiklet ralli turu Bazergan sınırından yurda giriş yaptı

İrna'ya konuşan Bazergan Gümrük Genel Müdür Vekili Namdar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, '40 kişilik bu tur, Fransa, İsviçre ve İngiltere'den İran'a gelmiş ve İsfahan ve Şiraz'i gezmek istiyorlar' dedi.

Turdakilerin 25 motosiklet ve 4 araba ile İran'ın tarihi mekan ve şehirleri ile doğasını gezmek için İran'a geldiklerini kaydeden Namdar, Paris-İsfahan ralli turunun 11 gün boyunca İran'da kalacaklarını, ardından 27 Ağustos günü İsfahan'dan İstanbul'a döneceklerini belirtti.

Namdar'ın bildirdiğine göre, Bazergan sınırı her yıl transfer turlarına ev sahibi yapıyor ve bu turlar yazın Pasargar Tur Şirketi'nce düzenlenir.

İran-Türkiye sınırında yer alan Bazergan Gümrük Kapısı, İran'ın en büyük kara sınırlarından biri olarak İran'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır.

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