İran 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı hazılık maçında Brezilya'yı yendi

İlk, ikinci, üçüncü ve dördüncü setlerde rakibine karşı zafer kazanan Millilerimiz, ilk sette Brezilya’ya karşı yenilmesine rağmen toplamda maçı 3-1 bitirdi.

İran 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, bir diğer hazırlık maçı olarak Tunus'ta karşılaştığı Küba'yı 3-2 yendi.

İran 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı 15 Ağustos'ta da Mısır'a karşı maçını da 3-0 kazanmıştı.

İram 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Tunus'ta 22 Ağustos'ta başlayacak Dünya 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda B grubunda Bulgaristan, Çekya, Kolombiya ve İtalya ile mücadele edecek.

Millilerimiz 22 Ağustos’ta Bulgaristan takmını karşı karşıya gelecek.

Dünya 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası ilk kez 1989 BAE’de düzenlendi ve İran dördüncü sırada yer aldı. İran 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı 11 Dünya Voleybol Şampiyonasına katıldı ve 2007 ve 2017 Dünya Voleybol Şampiyonasında şampiyon oldu.2001 ve 2009 Dünya Voleybol Şampiyonasında gümüş ve 2003 ve 2014 Dünya Voleybol Şampiyonasında bronz madalya elde etti.

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