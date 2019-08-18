Grace 1 petrol gemisinin adının değiştirilmesi, yaptırımları delmek için değildir

Twitter hesabından açıklama yapan İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, 'Cebelitarık Boğazı'ndaki İran petrol tankerinin isminin değişmesi, bazı kesimlerde bunun yaptırımları delmek amacıyla olduğuna yönelik yanlış algı oluşturdu. Ancak bu değişiklik, Panama'nın bu geminin kendi bayrağı ile hareket etmesine karşı çıkmasından kaynaklanıyordu' ifadesini kullandı.

Baidinejad, 'Gemide İran İslam Cumhuriyeti bayrağı olmalı ve geminin tescil işlemleri de İran'da yapılması gerekmektedir. Tabii olarak petrol tankerinin İran'da tescil edilmesi ile bir İran unvanı bu gemiye verildi' diye ekledi.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkanı Yardımcısı Celil İslami yaptığı açıklamada, Grace 1 isimli petrol gemisinin Adrian Derya olarak değiştirildiğini ve sonraki varış noktasının Akdeniz limanları olduğunu dile getirdi.

ABD’nin baskılarına rağmen Cebelitarık Boğazı'nda el konulan İran tankeri Garce-1 serbest bırakıldı.

Cebelitarık yönetimi mahkemesi bugün tankerin serbest bırakılmasını inceleme işlemini Amerikan yönetiminin istemi üzerine akşama kadar erteledi.

Cebelitarık Haber Sitesi verdiği haberde tankerin Amerikan baskılarına rağmen serbest bırakıldığını ve tayfası ile birlikte istediği yere gidebileceğini belirtti.

Tanker 4 Temmuz tarihinde Cebelitarık polisi ve İngiltere Özel Harekat Güçleri tarafından 2.1 milyon ton ham petrol ile birlikte tevkif edildi.

19 Temmuz tarihinde de İngiliz Stena Impero’ya İran tarafından Hürmüz Boğazında gemcilik kurallarını ihlal ettiği için el konuldu.

Batı medyası 4 Temmuz'da İran petrolünü taşıyan Garce-1 isimli petrol gemisinin İngiltere Deniz Kuvvetleri'nce alıkonulduğunu ve bunun AB'nin Suriye'ye yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmişti.

İran ise bu haberleri yalanlayarak, bu tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının bu süper tankerin demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi.

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