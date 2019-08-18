İranlı güreşçiler 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Serbest Güreş Şampiyonası 55, 63, 77, 87, ve 130 kg’de 17-18 Ağustos’da düzenlendi.
İran’dan Muhammed Nakusi 77 kg’de yarı finalde Türk Abdürrahman Kalkan’ı yenerek finale yükseldi.
Finalde Rus rakibini 2-1 yenen Nakusi, altıın madalya kazandı.
Diğer güreşçimiz Aliekber Yusufi 130 kg’de yarı fianalde Türk Muhammet Bakayer’I yenerek fianle yükseldi. Finalde ABD rakibini yenerek altın madalya elde etti.
Puya Dadmarz 55 kg’de üçüncülük yarışmasında 2-0 Ermeni rakibini yenrek bronz madalya elde etti.
Şahin Bedaği 63 kg’de yarı finalde Gürcistanlı rakibine 3-2 yenilerek bronz madalya elde etti.
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