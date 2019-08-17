İran ve Irak arasında iş birliği protokolü imzalandı

Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Irak İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri, İranlı mevkidaşı Abdurrıza Rahmani Fazli bir araya geldi.

İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, Yasiri ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'Irak hükümetinin iş birliği sayesinde Erbain zairlerine hizmet seviyesini arttıracağız' dedi.

İran ve Irak arasında sınır güvenliği ve özellikle Erbain konusunda iş birliğinin geliştiğine değinen Rahmani Fazli, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Bağdat'ı ziyaret etmesinden sonra iki ülke arasında sınır iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkilerde ivme kaydedildiğini belirtti.

Irak'la imzaladıkları ptorokolün İran-Irak sınırında güvenliğin daha da iyileşmesi açısından katkı sağlamasını umduklarını dile getiren İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, bu yılki Erbain törenlerinde İran ve Irak halkının birlikteliğinin daha üst düzeye çıkmasını istediklerini söyledi.

Irak İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İki ülke arasında imzalanan bu ptorokolle Erbain konusunda zairlere hizmet işinde büyük kolaylıklar sağlanmıştır' dedi.

Irak hükümeti tarafından zairlerle ilgili verilen tüm taahhütlerin yerine getirildiğinin altını çizen Yasiri, 'Başbakan Adil Abdülmehdi, Ebain zairleri için tüm imkanların kullanılmasına vurgu yapmıştır' diye konuştu.

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