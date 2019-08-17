Bir Kuşak Bir Yol Projesi, İran-Çin bilimsel ilişkilerinin gelişmesi için büyük potansiyel

İrna'ya konuşan Çin Uluslararası Gençler Eğitim ve Araştırma Kurumu Başkanı Feng Yang, 'Çin hükümetince desteklenen Bir Kuşak Bir Yol Projesi, İran-Çin kültürel ve bilimsel ilişkilerinin gelişmesi yolunda tarihi bir fırsattır. Kurumumuz bu çerçevede İran'la ilişkilerin ilerlemesinden yanadır' dedi.

Bu proje güzergahında yer alan ülkelerle Çin arasındaki ilişkileri geliştirmeye odaklandıklarını kaydeden Yang, İran'ın Pekin Büyükelçiliği ile yakından iletişimde olduklarını ve ikili bilimsel iş birliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

İranlı ve Çinli gençler ve öğrencilerin karşılıklı olarak ülkelerini ziyaret edereki eğitim projelerinde yer almalarını amaçladıklarını dile getiren Çinli yetkili, 'İran'ın köklü ve uygar ülkelerden biri olması, bu ülke ile ilişkilerin artmasında bir avantaj sayılır' diye konuştu.

İran'ın yüksek bilimsel büyüme katettiğini açıklayan Yang, 'İran eğitim sisteminde kültürel ve tarihi faktörlerden yararlanmaktadır. Bu, Çinli gençler için faydalı bir tecrübe olabilir ve diğer ülkeler de bu vesileyle İran ve Çin'le ilişkilerini artırabilir' diye ekledi.

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