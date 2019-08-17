İran-Ensarullah-AB Büyükelçileri Üçlü Toplantısı düzenlendi

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Yemen krizinin çözümüne yönelik gösterdiği çabalar doğrultusunda, İran-Ensarullah- 4 AB Tahran Büyükelçisi Üçlü Toplantısı bugün İran Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlendi.

İran Dışişleri Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci'nin başkanlığındaki İran heyetinin yanı sıra toplantıya Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam ile 4 AB üyesi ülkenin (İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya) Tahran büyükelçileri katıldı.

Toplantıya katılanlar, Yemen krizi ile ilgili görüşlerini paylaşarak, krizin devam etmesi sonucu on binlerce Yemenlinin şehit ve yaralı düşmesi ve bu ülkenin altyapısının yerle bir olmasından duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Toplantının sonunda katılımcılar, Yemen'de savaşın bir an önce son bulmasına vurgu yaparak krizin çözümünün siyasi olduğunu ve insani yardımların hızlanması gerektiğini vurguladılar.

Ayrıca Stockhom anlaşmalarının tam anlamıyla hayata geçmesi gerektiği konusu, taraflar arasında görüş birliği ile ifade edildi.

Yemen Ensarullah Hareketi heyeti geçtiğimiz hafta başkent Tahran'a gelerek İslam İnkılab Rehberi Ayetullah Hamanei, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve diğer İranlı yetkililerle görüştü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489