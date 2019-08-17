İran ileri teknolojili muhripler üretecek

İrna muhabirine açıklama yapan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Üretimevleri Komutanı Amiral Abbas Fazıliniya, Ordu Deniz Kuvvetleri Üretimevleri'nin en önemli misyonunun savunma gücünün artması amacıyla güçlü muhrip ve donanma teçhizatı üretimi olduğunu dile getirdi.

Güçlü muhriplerin inşasının Donanma'nın savaş gücünün artmasındaki önemli katkısına işaret eden Amiral Fazıliniya, 'Günümüzde başta düşmanlarımız olmak üzere tüm dünya İran'ın muhrip üretim hattını devreye soktuğunu ve bu alanda aktif olduğunu görmektedir' ifadesine yer verdi.

İran'ın Cemaran, Demavend ve Sehend gibi muhripleti tamamen yerli imkanlarla tasarlayıp ürettiğinin altını çizen İranlı askeri yetkili, daha ileri teknolojili muhriplerin üretim aşamasına geçtiklerini söyledi.

İran’ın ilk yerli ve tamamen İran malı Sehend isimli muhribi de dalga klas 3. muhrip olarak İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin tersanelerinde yapılmıştır.

Denizaltının modern harp, iletişim, elektronik savaş sistemleri ve diğer modern teçhizatlara sahip olan Fatih, Savunma Bakanlığının Devrim Muhafızları ve ordunun ihtiyaçları doğrultusunda en ileri düzey silah ve teçhizatların yapımına hazırdır.

527 tonluk yarı ağır Fatih Denizaltısı kendi klasmanında yerli imkanlarla üretilen ilk denizaltıdır.

Normal şekilde 200 metre derinlikte seyredebilen Fatih Denizltısı, 250 metre derinliğe inme imkanına sahiptir.

35 süre ile denizaltında kalabilen Fatih düzeyde 11 Nat ve denizaltında 14 Nat hızle seyir imkanına saiptir. Bu denizaltı deniz altında atılabilen füze, havaya atılabilen füzeler fırlatma imkanına sahiptir.

Yapımında 412 parça kullanılan Fatih denizaltı, 4 milyon 202 bin/kişi çabanın ürünüdür.

İran yapımı Sehend muhribinin de saldırı ve savunma kabiliyetleri, Cemaran muhribine kıyasla iki kat daha fazladır. Sehend muhribinin uçaksavar top, karadan karaya ve havadan havaya füze sistemleri, nokta atışı savunma sistemi, denizaltısına karşı sistem, radara görünmez kapasite, operasyonel gücü, manevra gücü ve elektronik sistemlerle donatıldığı bilinmektedir.

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