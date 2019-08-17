Tahran'la ilişkilerimize büyüm önem veriyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya gelen Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori, ülkesinin İran'la olan ilişkilerine ve müzakere ve diyalogun devam etmesine özenle önem gösterdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yapıcı görüşme gerçekleştiğine dikkati çeken Japon yetkili, İran-Japonya ilişkilerinin iyi ve önemli olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran-Japonya ilişkilerinin yapıcı ve iyi ilişkilerine değinerek, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun tarihi Tahran ziyaretine atıfta bulundu ve Japonya ile ikili ve bölgesel konularda fikir alışverişine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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