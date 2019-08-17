Afganistan'ın elektrik ihtiyaçlarını temin etmeye hazırız

Afganistan'ın başkenti Kabul'de Afganistan Su ve Elektrik Bakanı Gül Hulmi ile bir araya gelen İran'ın Elektrik ve Enerji İşlerinden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Hümayun Hairi, Afganistan'ın su ve güneş enerjisi açısından iyi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 'İki ülke elektrik ağının bağlanması, iki halkın çıkarınadır ve taraflar, İran-Afganistan arasında 16 bin megavat kapasiteli elektrik enerjisini kullanabilir' dedi.

Afganistan'ın su kaynakları ve güneş enerjisi bakımından zengin olduğuna işaret eden Hairi, 'Bu kapasite ile Afganistan, elektrik sektöründe büyük bir ihracatçı konumuna oturabilir ve bu ülkenin elektrik ağının İran'a bağlanması, bu konuda komşumuza katkı sağlar' diye ifade etti.

Afganistan'ın elektrik ağının İran'a bağlanarak Türkiye, Irak ve diğer ülkelere elektrik ihracatı yapabileceğinin altını çizen İranlı yetkili, 'İran'ın Tavanir şirket, Afganistan'ın elektrik sektöründeki tüm ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermeye hazırdır' diye ekledi.

Hairi'nin belirttiğine göre, İranlı uzmanlar bu ülkenin elektrik ağının bakımıi kullanımı ve kontrolü konusunda yardımcı olmaya hazır ve iki ülke yetkilileri, var olan çıkar ve imkanları kullanmalılar.

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