17 Ağustos 2019 - 13:27
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News Code 83440322
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İran, Asya wusho eğitim kurslarını düzenlemeye hazır olduğunu bildirdi

İran, Asya wusho eğitim kurslarını düzenlemeye hazır olduğunu bildirdi

Tahran, IRNA- İran Wusho Federasyonu, Batı ve Orta Asya bölgesinde wusho eğitim kurslarını düzenlemek için hazır olduklarını belirtti.

Brunei'de düzenlenen Asya Wusho Federasyonu Teknik Komitesi'nin ilk toplantısına İran'dan Asya Wusho Federasyonu Başkanı Mehdi Alinejad ve Teknik Komite Başkan Yardımcısı Mehrdad Şirazi de katıldı.

Toplantıda Asya Wusho Şampiyonası'nın iyi şekilde düzenlenmesi, şampiyonanın koşulları ve değişen kanunların yürürlüğe girmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Alinejad, eğitim kamp ve kurslarının Asya Wusho Federasyonu tarafından her yıl bir bölgede düzenlenmesi önerisinde bulundu ve bu öneri hazirun tarafından onaylandı.

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