İran-Çin ilişkileri yaptırımlara rağmen gelişmektedir

İran-Çin Dostluk Derneği Yıllık Konferanası'na katılmak için Çin'in başkenti Pekin'de bulunan İran-Çin Dostluk Derneği Başkanı Ehad Muhammedi, İrna'ya açıklamalarda bulundu.

İki ülke ilişkilerinin gelişmesi doğrultusunda İran ve Çin mali ve finans kurum ve kuruluşları arasındaki mevcut sorunların giderilmesi gerektiğine değinen Muhammedi, derneğin 20 yıl öncesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu kaydetti.

ABD'nin İran'a karşı yaptırım ve baskıları ve Çin' karşı başlattığı ticaret savaşına rağmen İran-Çin ilişkilerinin daha da ileri noktalara taşındığına dikkati çeken Muhammedi, 'Çin şirketleri İran'la ilişkilerini korumaya özen gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in hiçbir zaman ABD ile İran konusunda uzlaşmayacağının altını çizen İran-Çin Dostluk Derneği Başkanı Muhammedi, İran ve Çin'in ortak stratejik çıkarlara sahip olduğunu söyledi.

Çin- İran Dostluk Derneği de 2008 yılında Çinliler tarafından kuruldu.

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