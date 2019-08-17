İran'ın Gilan iline gelen yabancı turist sayısı yüzde 93 arttı

İrna'ya açıklamalarda bulunan İran'ın Hazar Denizi'nin güneybatısında yer alan Gilan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu İl Genel Müdürü Şehrud Emir İntihabi, yabancı turistlerin il konaklama tesislerinde konaklama miktarının %10'a yakın arttığını belirtti.

Hazar Denizi'nin güneyinde, başkent Tahran'ın kuzeybatısında yer alan Gilan ilinde 2319 turistik tesis bulunuyor. Ülkenin en önemli turizm merkezlerinden Gilan'a başta Tahranlılar olmak üzere yerli turistlerin yanı sıra, yabancı turistler de akın ediyor. Yabancı turislter genellikle Azerbaycan ve Rusya gibi komşu ülkelerden ili ziyaret ediyor.

İl kuzeyinden Azerbaycan ve Erdebil, doğusundan Hazar Gölü ve Mazenderan, güneyinden Kazvin ile Zencan ve batısından yine Erdebil eyaletiyle çevrelenmiştir. Yönetim merkezi Reşt olan ilin yüzölçümü 14.106 km² ve nüfusu 2.404.861'tir. Hazar Denizi'ne kıyısı vardır ki en önemli limanı Enzeli Limanı'dır.

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