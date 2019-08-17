Tebriz-Miyana demiryolu İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a açılan kapısıdır

Yapım işlemlerinin sonuna yaklaşıldığı Tebriz-Miyana demiryolunu projesinde incelemelerde bulunan Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İran Ulaştırma Altyapı Yapım ve Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Hayrullah Hadımi, Doğu Azerbaycan ilinde yer alan Tebriz-Miyana demiryolu projesinin kullanıma başlaması ile eski demiryolu hattına karşın mesafe açısında 144 kilometre, zaman bakımından ise 5 saat tasarruf olduğunu belirtti.

Bu projenin uygulanması için şuana kadar 5 trilyon Tümen kullanıldığını kaydeden Hadımi, Tebriz'in güneydoğusunda bulunan Bostanabad ile Miyana arası 132 kilometrelik hattın çok yakında kullanıma açılacağını, Bostanabad-Tebriz arası evrenin de 2020 yılında bitmesinden sonra hattın topyekun olarak yolcu ve yük hizmetine sunulacağını ifade etti.

Bu demiryolu projesinin İran'ın en önemli demiryolu projelerinden biri olarak öne çıktığını altını çizen Hadımi, hattın İran'ın Türkiye ve Azerbaycan ile iletişiminde önemli ve stratejik bir konumda olduğunu sözlerine ekledi.

Tebriz-Miyana hattının tamamen inşasının bitmesi ile Tahran-Tebriz demiryolu hattı vatandaşların hizmetine açılacak. Hatta yük vagonları için azami hız saatte 120, yolcu vagonları içinse saatte 160 km olarak öngörülmüştür.

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