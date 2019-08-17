İran, Dünya Robot Yarışmalarında 27 unvan elde etti

Güney Kore'de Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu'nun düzenlediği 2019 Dünya Robot Yarışmalaerı'nda İran temsilcileri 14 şampiyonluk, 8 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.

İran Ulusal Robot Komitesi Başkanı Suruş Sadıknejad, İran'ın lise ve üniversite öğrencilerinin geçmişte de bu tür turnuvalarda başarılı performans gösterdiklerini belirterek, 2020 Dünya Robot Yarışmaları'nın İran'da düzenleneceğini duyurdu.

2019 Dünya Robot Yarışmaları'nın 11-17 Ağustos tarihleri arasında Güney Kore'nin Changwon şehrinde düzenlendğini kaydeden Sadıknejad, Türkiye, İran ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 18 ğlkeden 1800 katılımcının yarışmalarda rakipleri ile mücadele ettiğini açıkladı.

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