İngilizler İran'ın bugünü ile dününün farklı olduğunu anladı

İngilizlerin eskisi gibi İran'a komplo kurarak gövde gösterisi yapamayacaklarını anladıklarının altını çizen İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, İran'ın deniz zenginliğinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

İngilitere hükümetinin İran'ım yakın tarihinde ABD'lilerle birlikte 19 Ağustos 1953 darbesini gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Laricani, 'İngilizler Musaddık'ı devirerek kukla Pehlevi hükümetini on yıllarca İran'a musallat etti. Bugün ise İran'ın gücü karşısında geri adım atmak zorunda kalmışlardır' değerlendirmesinde bulundu.

Dün ABD’nin baskılarına rağmen Cebelitarık Boğazı'nda el konulan İran tankeri Garce-1 serbest bırakıldı.

Cebelitarık yönetimi mahkemesi bugün tankerin serbest bırakılmasını inceleme işlemini Amerikan yönetiminin istemi üzerine akşama kadar erteledi.

Cebelitarık Haber Sitesi verdiği haberde tankerin Amerikan baskılarına rağmen serbest bırakıldığını ve tayfası ile birlikte istediği yere gidebileceğini belirtti.

Tanker 4 Temmuz tarihinde Cebelitarık polisi ve İngiltere Özel Harekat Güçleri tarafından 2.1 milyon ton ham petrol ile birlikte tevkif edildi.

19 Temmuz tarihinde de İngiliz Stena Impero’ya İran tarafından Hürmüz Boğazında gemcilik kurallarını ihlal ettiği için el konuldu.

Batı medyası 4 Temmuz'da İran petrolünü taşıyan Garce-1 isimli petrol gemisinin İngiltere Deniz Kuvvetleri'nce alıkonulduğunu ve bunun AB'nin Suriye'ye yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmişti.

İran ise bu haberleri yalanlayarak, bu tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının bu süper tankerin demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi.

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