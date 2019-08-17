17 Ağustos 2019 - 09:52
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İran 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı Küba'yı yendi

İran 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı Küba'yı yendi

Tahran, IRNA- İran 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, hazırlık maçı olarak Tunus'ta karşılaştığı Küba'yı 3-2 yendi.

İlk, dördüncü ve beşinci setlerde rakibine karşı zafer kazanan Millilerimiz, ikinci ve üçüncü setlerde Küba'ya karşı yenilmesine rağmen toplamda maçı 3-2 bitirdi.

İran 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı 15 Ağustos'ta da Mısır'a karşı maçını 3-0 kazanmıştı.

Millilerimiz üçüncü hazırlık maçında Brezilya ile mücadele edecek.

İram 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Tunus'ta 22 Ağustos'ta başlayacak Dünya 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda B grubunda Bulgaristan, Çekya, Kolombiya ve İtalya ile mücadele edecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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