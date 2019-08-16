İran’ın 13 üniversitesi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldı

İslam Dünyası Bilim Sitesi Başkanı Mohammad Cevad Dehgani yaptığı açıklamada, 2019 Şanghay Sıralama Listesinde İran’dan 13, Türkiye’den 12 üniversitenin dünyanın en iyi 1000 üniversitesi sıralamasında yer aldığını söyledi.

Dehgani, listede Malezya ve Mısır’dan 5’er, Arabistan ve Pakistan’dan 4’er, Tunus, Lübnan, BAE, Umman ve Nijerya’dan da birer üniversitenin listede yer aldığını söyledi.

Dehgani, Tahran üniversitesinin 300 ile 400 iyi üniversite

Şerif Sanayi ve Tahran Tıp Fakültesinin de 400 ile 500 sıralamasındaki üniversitelerde yer aldığını söyledi.

Dehgani, Emir Kebri ve Müderris üniversiteleri 500 ile 600. Sıralamasında, Meşhed Firdevsi üniversitenin 600 ile 700. Sıralamada yer aldığını söyledi.

Dehgani, Babol Nuşirvan Sanayi üniversiteleri, İsfahan Sanayi Üniversitesi 800 ile 900. Sıralamada yer aldığını ve Şehit Beheşti ile Şiraz ve Tebriz üniversitelerinin 900 ile 1000. Sıralamada yer aldıklarını söyledi.

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2012