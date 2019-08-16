Vaizi: Grace 1 takerin bırakılması İran için diplomatik bir zaferdir

Vaizi yaptığı açıklamada, Grace-1’e el konulmasının Amerika’nın emri ile yapılan deniz korsanlığı olduğunu ve İran’ın sert tepkisi ile karşılaştığını söyledi.

Grece-1’e el konulması sonrası, hükümetin, dışişleri bakanlığının İranlı diplomatlar ve hukukçuları desteklediklerini ve tankerin serbest bırakıldığını ve ülke için yeni bir zafer kazanıldığını söyledi.

Tankerin serbest bırakılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Vaizi, ‘’Bizim hukukçularımızın yaptığı, AB’nin İran aleyhine uyguladığı ambargoların onların kendi aleyhine olacağını ve serbest sularda denizcilik yapmak isteyen İran aleyhine olamayacağını gösterdi. ‘’ dedi.

İngiltere’nin kontrolü altındaki Cebelitarık yönetimi tarafından el konulan Grace 1 tankeri dün serbest bırakıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012