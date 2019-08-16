Rabii: Grace 2 tankerinin bırakılması İran milletinin haklarından vazgeçmemesinin sonucudur

Rabii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Grece 2 tankerin Amerika’nın devam eden baskıları ve çabalarına rağmen yasa dışı tevkifine son verildi ve serbest bırakıldı ve bir hezimet daha Amerika’nın hanesine yazıldı. ‘’ dedi.

Rabii, ‘’Bu zafer hiçbir taahhüt verilmeden İran’ın millet hukukundan vazgeçmemesi ve faal ile iktidarlı diplomasisinin sonucudur.’’ dedi.

İngiltere’nin kontrolü altındaki Cebelitarık yönetimi tarafından el konulan Grace 1 tankeri dün serbest bırakıldı.

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2012