İran yapımı S-300 silahlı kuvvetlerin kullanımına hazırdır

Şabaniyan, Şiraz Cuma Namazında yaptığı açıklamada, bu sistemlerin gelecek hafta silahlı kuvvetlere verilmeye hazır olduğunu söyledi.

Baver 373, 200 km menzile sahip ve 27 km yükseklikte uygulanma özelliğine sahiptir.

Bu sistem görünüm olarak Rus ve Amerikan benzerlerinden farklılıklar göstermektedir.

Şabaniyan, İran’ın füze savunma sistemlerine değinerek, İran füzelerinin iki bin km menzile sahip olduklarını ve düşmanın buna korktuğunu söyledi.

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2012