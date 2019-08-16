16 Ağustos 2019 - 18:50
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News Code 83439371
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İran yapımı S-300 silahlı kuvvetlerin kullanımına hazırdır

İran yapımı S-300 silahlı kuvvetlerin kullanımına hazırdır

Tahran, IRNA- İran Savunma Bakanlı Denetleme Kurumu Başkanı General Said Şabaniyan, S-300 sistemlerinden daha üstün özelliklere sahip İran yapımı Baver 373 hava savunma sisteminin Silahlı Kuvvetlere verilmeye hazır olduğunu bildirdi.

Şabaniyan, Şiraz Cuma Namazında yaptığı açıklamada, bu sistemlerin gelecek hafta silahlı kuvvetlere verilmeye hazır olduğunu söyledi.

Baver 373, 200 km menzile sahip ve 27 km yükseklikte uygulanma özelliğine sahiptir.

Bu sistem görünüm olarak Rus ve Amerikan benzerlerinden farklılıklar göstermektedir.

Şabaniyan, İran’ın füze savunma sistemlerine değinerek, İran füzelerinin iki bin km menzile sahip olduklarını ve düşmanın buna korktuğunu söyledi.

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2012

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