İran, dünyada değerli metal üretin 7 ülkeden biridir

Mogimi yaptığı açıklamada "İran, dünyada kıymetli metal üreten 7 ülkeden biridir ve bu sektöre gösterilen dikkat ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır." dedi.

Tahran’da yapılması planlanan Altın Sanayi Kenti Planlama oturumunda konuşan Mogimi, bu sanayi dalının döviz girdisi sağlamadaki katkısına değinerek, bu sanayi dalındaki sorunların giderilmesi ve verilen desteklerle ciddi döviz girdisi saplanabileceğini söyledi.

Ülkede kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeler genelde şehirlerin kalabalık alanlarında yer almaktadır. Bu işletmelerin uygun yapıya sahip olmadıklarından işletme sahiplerinin sağlanan kolaylıklardan yaralanması mümkün olmamaktadır, bunun sağlanması için Sanayi Bakanlığı bu işletmeleri organize etmeye çalışmaktadır.

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2012