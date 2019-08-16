Zarif: Grace-1 tankerin tevkifi yasa dışıydı

Zarif, Twitter hesabından İran’ın Londra Büyükelçiliğinin İngiltere Dışişleri Bakanlığına gönderdiği iki mektubun suretlerini yayınlayarak, AB ambargolarının İran tarafından çiğnendiğine dair iddiaları reddetti.

Zarif mesajında, ‘’Bizim ELçiliğimz Lpndra’da İngiltere Dışişleri Bakanlığına AB ambargolarının İran’ı kapsamadığını ilan etmişti.’’ dedi.

Zarif, Grace-1 tankerinin serbest bırakılması sonrası, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride ambargoların desteklenmesine karşın, ‘’hiçbir şey değişmemiştir ve Grace-1 tankerinin tevkif edilmesi yasadışı idi. ‘’ dedi.

Zarif dün ayrıca, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarını eleştirerek, ABD Başkanı Trump’ın ekonomik terörizm yönündeki politikasının hezimete uğradığını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Amerika, İran aleyhinde ekonomik terörizmdeki hedeflerinde hezimete uğramıştır. Bu hedeflerden biri de kanser hastalarını ilaçlarından mahrum bırakmaktı. ‘’ dedi.

Zarif, Amerika’nın yasal sistemleri su istimal ederek İran’a ait mal varlıklarını serbest sularda hırsızlamaya çalıştığını belirterek, bu deniz korsanlığının Trump’ın kanunlar karşısında kayıtsızlığını gösterdiğini belirtti.

Batı medyası 4 Temmuz'da İran petrolünü taşıyan Garce-1 isimli petrol gemisinin İngiltere Deniz Kuvvetleri'nce alıkonulduğunu ve bunun AB'nin Suriye'ye yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmişti.

İran ise bu haberleri yalanlayarak, bu tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının bu süper tankerin demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi.

19 Temmuz tarihinde de İngiliz Stena Impero’ya İran tarafından Hürmüz Boğazında gemcilik kurallarını ihlal ettiği için el konuldu.

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2012