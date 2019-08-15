Zarif, Trump’ın ekonomik terörizminin hezimete uğradığını bildirdi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Amerika, İran aleyhinde ekonomik terörizmdeki hedeflerinde hezimete uğramıştır. Bu hedeflerden biri de kanser hastalarını ilaçlarından mahrum bırakmaktı. ‘’ dedi.

Zarif, Amerika’nın yasal sistemleri su istimal ederek İran’a ait mal varlıklarını serbest sularda hırsızlamaya çalıştığını belirterek, bu deniz korsanlığının Trump’ın kanunlar karşısında kayıtsızlığını gösterdiğini belirtti.

Amerika’nın baskılarına rağmen Cebelitarık boğazında el konulan İran Tankeri Garce-1 serbest bırakıldı.

Cebelitarık yönetimi mahkemesi bugün tankerin serbest bırakılmasını inceleme işlemini Amerikan yönetiminin istemi üzerine akşama kadar erteledi.

Batı medyası 4 Temmuz'da İran petrolünü taşıyan Garce-1 isimli petrol gemisinin İngiltere Deniz Kuvvetleri'nce alıkonulduğunu ve bunun AB'nin Suriye'ye yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmişti.

İran ise bu haberleri yalanlayarak, bu tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının bu süper tankerin demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi.

19 Temmuz tarihinde de İngiliz Stena Impero’ya İran tarafından Hürmüz Boğazında gemcilik kurallarını ihlal ettiği için el konuldu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012