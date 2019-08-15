El konulan İran gemisi serbest bırakıldı

Cebelitarık yönetimi mahkemesi bugün tankerin serbest bırakılmasını inceleme işlemini Amerikan yönetiminin istemi üzerine akşama kadar erteledi.

Cebelitarık Haber Sitesi verdiği haberde tankerin Amerikan baskılarına rağmen serbest bırakıldığını ve tayfası ile birlikte istediği yere gidebileceğini belirtti.

Tanker 4 Temmuz tarihinde Cebelitarık polisi ve İngiltere Özel Harekat Güçleri tarafından 2.1 milyon ton ham petrol ile birlikte tevkif edildi.

19 Temmuz tarihinde de İngiliz Stena Impero’ya İran tarafından Hürmüz Boğazında gemcilik kurallarını ihlal ettiği için el konuldu.

Batı medyası 4 Temmuz'da İran petrolünü taşıyan Garce-1 isimli petrol gemisinin İngiltere Deniz Kuvvetleri'nce alıkonulduğunu ve bunun AB'nin Suriye'ye yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmişti.

İran ise bu haberleri yalanlayarak, bu tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının bu süper tankerin demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi.

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2012