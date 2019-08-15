İran takımı Asya Futsal karşılaşmalarının finalisti oldu

Asya Futsal Kulüpler Müsabakaları, Tayland’ın ev sahipliğinde Bangkok’ta düzenlenmektedir.
Karşılaşmada Mes Sungun, AGMK takımını 7*3 yenmeyi başardı ve finale yükseldi.
Mes Sungun geçen dönem Asya şampiyonluğu elde etmişti.
Sungun daha önce Kuveyt El Kazime, BAE El Zafere, Beyrut Bank karşılaşmalarında zafer kazanırken Japonya Nagoya Oişenz takımı karşısında yenilmişti.
Sungun final müsabakasında Japonya’nın Nagoya Şinzo takımı ile karşı karşıya gelecektir.
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2012
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