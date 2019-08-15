15 Ağustos 2019 - 08:50
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News Code 83437907
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Fransa: Uluslararası camia İran’ın KOEP çerçevesindeki ekonomik menfaatlerini sağlamalı

Fransa: Uluslararası camia İran’ın KOEP çerçevesindeki ekonomik menfaatlerini sağlamalı

Tahran, IRNA- Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Agnes Fon Dermol, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde ekonomik menfaatlerinin sağlanmasının sadece Avrupa üzerinde olmadığını ve anlaşmayı imzalayanların tamamının bundan sorumlu olduklarını söyledi.

Dermol yaptığı açıklamada, ‘’INSTEX, İran-Avrupa mali mübadelelerin kolaylaştırılması ve meşru ticareti için oluşmaktadır. İran’ın KOEP çerçevesindeki ekonomik menfaatlerinin korunması sadece Avrupalılar üzerinde değildir diğer taraflar ve uluslararası cami da 2231 nolu BMGK kararını uygulamak için sorumluluk sahibidir. ‘’ dedi.

Dermol ‘’INSTEX’in uygulanabilir duruma geldiğini ve ilk mübadeleler için itibar sağlandığını ve ödemelerin uluslararası mali normlar ile dengede olmasının kontrol edildiğini söyledi.

Fransız sözcü, ülkesinin Almanya ve İngiltere ile birlikte faal bir şekilde Viyana anlaşması çerçevesinde İran’ın ekonomik menfaatlerinin sağlanması için çalıştığını söyledi.

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2012

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