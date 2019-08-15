Irakçi: İran’ın saldırılara karşı yanıtı sert olacaktır

Endonezya Meclisinde bir grup milletvekili ile görüşen Irakçi, İran savunma gücünün arttırılmasının önleyici olduğunu ve hiçbir ülke aleyhine olmadığını söyledi.

Irakçi, İran nükleer programı ile ilgili, ‘’Biz İslam İnkılabı Rehberinin fetvası doğrultusunda nükleer silahların haram olduğuna inanıyoruz fakat kendi bilim insanlarımızın gücü ile yerel nükleer teknolojimizi barışçıl bir program çerçevesinde geliştirdik.’’ dedi.

Irakçi, Amerika’nın zalimce ambargoları ile ilgili, ‘’Bu ambargolar yasa dışıdır ve insanlık aleyhinedir fakat İran bunları milli ekonomisinde bir gelişmeye çevirmeye azimlidir. ‘’ ifadesini kullandı.

Endonezya Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Abdülkharis El Meşheri de İran’ın bağımsızlığını ve kendine güveninin takdire şayan olduğunu belirterek ülkesinin radikalizm ve terörizm dahil tüm alanlarda İran ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

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2012