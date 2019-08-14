Musevi: Saldırganlar, Yemen’in bölünmesi komplosunun peşindeler

Musevi yaptığı açıklamada, son zamanlarda Güney Yemen’deki gelişmelere değinerek, son 5 yılda en son model silahlarla ve saldırılarla Yemen halkının iradesini kıramayan saldırganların şüpheli bir komplo ile Yemen’in bölünmesi peşinde olduklarını söyledi.

Musevi, İran politikasının her zaman Yemen toprak bütünlüğünü desteklemek olduğunu belirterek, Yemen’in bütünlüğünün korunmasının tüm Yemen halkı sorumluluğu olduğun söyledi.

Musevi, Suudi koalisyonunun saldırısının durdurulması ile Yemenli grupların görüşmeleri sonuçlandırarak kapsayıcı bir hükümet oluşturmaları temennisinde bulundu.

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2012