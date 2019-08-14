14 Ağustos 2019 - 18:01
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News Code 83437524
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Musevi: Saldırganlar, Yemen’in bölünmesi komplosunun peşindeler

Musevi: Saldırganlar, Yemen’in bölünmesi komplosunun peşindeler

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, saldırganların Yemen’in bölünmesi komplosunun peşinde olduklarını belirterek, İran’ın Yemen toprak bütünlüğünü desteklediğini söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, son zamanlarda Güney Yemen’deki gelişmelere değinerek, son 5 yılda en son model silahlarla ve saldırılarla Yemen halkının iradesini kıramayan saldırganların şüpheli bir komplo ile Yemen’in bölünmesi peşinde olduklarını söyledi.

Musevi, İran politikasının her zaman Yemen toprak bütünlüğünü desteklemek olduğunu belirterek, Yemen’in bütünlüğünün korunmasının tüm Yemen halkı sorumluluğu olduğun söyledi.

Musevi, Suudi koalisyonunun saldırısının durdurulması ile Yemenli grupların görüşmeleri sonuçlandırarak kapsayıcı bir hükümet oluşturmaları temennisinde bulundu.

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2012

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