14 Ağustos 2019 - 17:57
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News Code 83437517
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İran filmi Amerikan festivalinden ödül kazandı

İran filmi Amerikan festivalinden ödül kazandı

Tahran, IRNA- Melihe Gholamzade’nin yönetmenliğini yaptığı Düğüm isimli Amerika’dan ödül kazandı.

7 dakikalık kısa film Lasvegas, Nevada Film Festivalinden büyük ödül kazandı.

İnsanların savaş sonrası vatanlarından ayrı düşmelerini ve bu yöndeki duygularını anlatan film 2019 yılı yapımıdır.

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2012

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