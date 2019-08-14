İran filmi Amerikan festivalinden ödül kazandı

7 dakikalık kısa film Lasvegas, Nevada Film Festivalinden büyük ödül kazandı.
İnsanların savaş sonrası vatanlarından ayrı düşmelerini ve bu yöndeki duygularını anlatan film 2019 yılı yapımıdır.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- Melihe Gholamzade’nin yönetmenliğini yaptığı Düğüm isimli Amerika’dan ödül kazandı.
7 dakikalık kısa film Lasvegas, Nevada Film Festivalinden büyük ödül kazandı.
İnsanların savaş sonrası vatanlarından ayrı düşmelerini ve bu yöndeki duygularını anlatan film 2019 yılı yapımıdır.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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