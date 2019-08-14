İkinci 60 günlük süreden sonra nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın sonraki aşamasına geçeceğiz

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fars Körfezi ve Umman Denizi bölgesinde yeni deniz koalisyonu ile ilgili sloganların görünüşte ve gerçekleşemez olduğunu kaydederek, 'Kuşkusuz bu sloganlar gerçekşeşse bile, bölge güvenliğine katkı sağlamaz' diye konuştu.

Fars Körfezi'ne kısıyı olan ülkelere hitaben de açıklamalarda bulunan Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

'İran İslam Cumhuriyeti, tarihi Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerle birlikte bölge güvenliğini sağlamaya hazırdır. Bölge ülkeleri birlik, dayanışma ve müzakere ile kendi güvenliğini sağlayabilir ve ABD'nin iddia ve eylemleri onlara hiçbir yararı yoktur. Bölgemizdeki ülkeler, tarih boyu komşu ve kardeş olmuş ve ayrılık düşmanların çıkarınadır.

İsrail'in bölge güvenliği için çalıştığı iddiaları laftan ibaret ve boştur. İsrailliler yapabiliyorlarsa bulundukları yerde güvenliklerini korusunlar! Onlar oldukları her yerde güvensizlik, kırım ve terör yaptı ve bölgemizde var olan terör, savaş ve kırımın asıl oyuncusu Siyonistler ve işgalci İsrail rejimidir.

Bölgesel ve uluslararası bir sorunun çözümü için tüm güçler el ele vermeli ve tek bir güç, bir sorunu çözüme kavuşturamaz.

İkinci 60 günlük sürenin ardından bir sonuca varamazsak, kesinlikle üçüncü aşamaya geçeceğiz ve ardından karşı tarafa yine 60 günlük süre daha fırsat tanıyarak, mantıklı, doğru ve dengeli çözüm yolunu bulmaya çalışacağız.'

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