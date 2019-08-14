İran animasyonu İspanya’da gösterime girecek

Animaro Film Festivali 26-29 Eylül tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenecek

Geçtiğimiz iki ayda 'Bay Geyik' animasyonu, Uluslararası Seul Karikatür ve Animasyon Festivali, Japon Kısa Film Festivali, İspanya Animacom Festivali, ABD Ann Arbor Film Festivali, Polonya Animocje Festivali ve Almanya Dresden Film Festivali'nde seyirci ile buluştu.

Bu film ilk kez 4-9 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen 28. Zagreb Film Festivali'nde gösterime girerek ödül kazanmayı başarmıştı.



Film daha önce Brezilya, Fransa ve Finlandiya’da da festivallere katılmıştır.

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