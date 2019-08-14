İran'a ilaç ambargosu uygulanmakta mıdır?

İlaçların %97'sinin yurt içinde yapılmasına rağmen ilaç ham maddelerinin yaklaşık yarısı yurt dışında ithal ediliyor. Öte yandan bir ilacın üretilmesi için farklı bileşen ve parçalara ihtiyaç duyulmakya ve bu parçaların bir tanesinin bile bulunmadığı durumda ilacın üretimi durabilir. Ayrıca tedavisi zor hastalıklara yakalanan hastalara özgü pahalı ilaçlar başta olmak üzere bazı ilaç ve aşıların üretimi, üreticiler için ekonomik değil ve ithalat ve para transferi için mali mekanizma gerektirmektedir.

İlaç alımı için kurulan mali mekanizmaların bile şimdiye kadar her hangi bir etkisi olmamış ve INSTEX isimli mekanizma da bugüne kadar ilaç sorununun çözümüne yönelik fayda sağlamamıştır.

Batı toplumu, İranlı yetkili ve sanayicilerin ilaç sektörünün de yaptırıma maruz kaldığı yönündeki sözlerini kabul etmiyor ise de, ABD'nin bu sektöre uyguladığı ambargo sonucu kıvranan hastaların acı dolu hikayelerini inkar edemez.

İlaç sektörüne yönelik uygulanan yaptırımların sağlığını hedef aldığı hastalardan biri olan ve Myasthenia Gravis (MG) hastası Azin Sahabi, 'Bu hastalığa yakalananların her daim kullanması gerektiğini ilaçlardan biri Mestinon'dur. Ancak Batı'nın ülkemize karşı devreye soktuğu yaptırımlar nedeniyle ilacın yabancı türünü bugünlerde ülke piyasasında bulmak çok zor hale gelmiştir' diyor.

İlacın yurt içinde de üretildiğini ve hastalar tarafından kullanıldığına ilaret eden Sahabi, 'İran yapımı ilaç çok etkilidir, ancak tedavileri zor hastalar maalesef ve sadece yabancı türünü kullanmak zorundalar' diye ekliyor.

Romatoid artrit hastalığı ile mücadele eden diğer bir hasta da şöyle diyor: 'Methotrexate isimli ilacı haftada beş kez kullanmak zorundayım, ancak yaptırımların sıklaşması sonrası bu ilaçları bulmak hayli zor olmuştur. Ben bu ilaçlardan beşini birden kullanmam gerekiyor.'

Metilfenidat ilacının kıtlığından şikayetçi olan diğer bir vatandaş, 'Bu yabancı menşeli hap İsviçre tarafından üretikmekte ve hiperaktif çocuklara verilir. Ancak zor bulunuyor ve bunu sadece belli başlı eczaneler doktorun reçetesiyle vatandaşlara verebilir' diye üzüntülerini dile getiriyor.

Büyük bağırsak yarasının tedavisinde kullanılan pentasa isimli bir ilacın kıtlığı nedeniyle şikayetlerini belirten Meryem adlı İran vatandaşı, 'Yaptırımlar ve döviz kaynaklı sorunlar nedeniyle, bu ilacın ne hap ve ne fitil türü bulunmuyor. Bulunsa bile döviz sorunları sonucu fiyatı aşırı yüksektir' diye yakınıyor.

BM Antalşaması 1. Maddesi 2. Fıkrası ve Dünya Sağlık Örgütü kuralları uyarınca başta ilaç yaptırımı olmak üzere yaptırımlar, insaf ve insan hakları kurallarına aykırıdır. Bu nedenle bu türden ambargoların uygulanması, insan hakları ve Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin açık ihlalidir.

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